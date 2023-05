Il Napoli torna ad allenarsi a Castel Volturno | novità sulle condizioni di Politano

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 2 maggio 2023) Ilsi appresta a vincere il terzo scudetto della sua storia: tra mercoledì e giovedì potrebbe arrivare la tanto attesa matematica. Agli azzurri basterebbe pareggiare a Udine per laurearsi campione d’Italia, ma l’aritmetica arriverebbe già mercoledì in casa di non vittoria della Lazio sul Sassuolo. Mathias Olivera e Lozano (FOTO: SSC) Intanto, la squadra oggi èta aper preparare la gara contro l’Udinese: arrivanodi Mario Rui e. Di seguito il report allenamento pubblicato sul sito della società. Dopo la gara contro la Salernitana e una giornata di riposo, ilha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli ...