Il Monza ottiene la salvezza aritmetica | il riscatto di Pessina diventa automatico

(Di martedì 2 maggio 2023) Bergamo. Finisce con la conquista dellacon illa storia di Matteocon l’Atalanta: i brianzoli riscatteranno interamente il cartellino del centrocampista, che ha giocato quest’annata con la fascia di capitano. Battendo lo Spezia venerdì (28 aprile) e grazie agli altri risultati maturati nel weekend, la neopromossa guidata da Raffaele Palladino – premiato come allenatore del mese di aprile dalla Lega Serie A – si è assicurata la. Come da accordi stipulati tra le società la scorsa estate, la permanenza delnella massima serie comporta lo scattodell’obbligo di. Nelle casse della Dea erano già finiti 3,2 milioni di euro: l’operazione dovrebbe portare nelle casse una cifra non lontana dai ...

In ottica formazione Palladino non dovrebbe cambiare molto rispetto alla squadra che ha ottenuto la terza vittoria di fila. Il Monza ha divulgato i risultati del settore giovanile del weekend. La Primavera ha ottenuto l'aritmetico pass per i playoff, l'U17 ...