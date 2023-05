Il maltempo non si arresta Piogge e rovesci in questo inizio di maggio

Leggi su agi

(Di martedì 2 maggio 2023) AGI - La situazione sinottica vede una circolazione depressionaria con goccia d'aria più fredda in quota attiva sul Mediterraneo centrale. Questa porterà nei prossimi giorni condizioni meteo ancora instabili o a tratti anche perturbate su diverse regioni d'Italia. In particolaree temporali interesseranno soprattutto il Centro-Sud con lo spostamento verso il Mar Ionio della goccia fredda. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano per il finire della settimana una rimonta dell'anticiclone verso la nostra Penisola con condizioni meteo in netto miglioramento. Tempo più stabile ma anche clima più mite con rialzo delle temperature che resteranno comunque intorno alle medie del periodo. Attenzione però perché la prima metà disembra essere molto dinamica e nuovi peggioramenti potrebbero interessare il Mediterraneo entro metà ...