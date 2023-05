Il maltempo colpisce anche le strade | disagio a via Giuseppe De Conciliis

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPassato il 1 Maggio tra piogge e, la perturbazione non abbandona l’Italia e il capoluogo irpino, e non lo farà almeno per le prossime 48 ore stando alle previsioni meteo. L’ondata di temporali ha portato con se diversi disagi, infatti, stamane sono giunte alla nostra redazione delle segnalazioni. Come riportato dalla nostra photogallery al termine dell’articolo, una strada è stata completamente devastata dalle precipitazioni. Stiamo parlando di viaDe, arteria di contrada San Tommaso che lega la suddetta periferia al centro di Avellino. Essendo San Tommaso un quartiere molto popolato, la strada in questione è molto trafficata e, i disagi scatenati dalpotrebbero compromettere la stabilità dei veicoli e far si che, questi ultimi, possano riportare ...