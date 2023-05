Il gruppo Wagner centra il blindato con dentro un alto comandante ucraino in viaggio per Bakhmut

Guerra in Ucraina senza tregua: il capo e fondatore del, Yevgeny Prigozhin , ha ipotizzato la possibile uccisione del maggiore generale Igor Tantsiura , comandante delle forze di difesa territoriale dell'esercito ucraino. un messaggio audio ...Leggi Anche Ucraina, la diretta - Prigozhin evoca la dissoluzione del. Zelensky: 'Se fosse per Stoltenberg saremmo già nella Nato' E se a Bakhmut i russi contano 'le pile di migliaia di ...... in particolare tra il ministero russo della Difesa e il" E' quanto si legge nell'aggiornamento quotidiano di intelligence diffuso via Twitter dal ministero della Difesa di Londra ...

Russia, la previsione di Prigozhin: «La controffensiva ucraina inizierà il 15 maggio» Open

La Russia «non ha munizioni a sufficienza per avere successo nell'offensiva» in Ucraina e «la carenza di munizioni provoca divisioni interne, in particolare tra il ministero russo della Difesa e il Gr ...Il commissario Lenarcic avverte che la situazione in Sudan "può solo peggiorare", perché "manca tutto". Appello al cessate il fuoco "duraturo" ...