Il Gladiatore 2 | Pedro Pascal nel cast del film sequel

Leggi su tuttotek

(Di martedì 2 maggio 2023)pronto ad unirsi aldel, Il2. Diretto da Ridley Scott, tra gli attori già annunciati figurano Paul Mescal, Barry Keoghan, Joseph Quinn, Denzel Washington e Connie Nielsen Secondo le ultime rivelazioni giunte, il noto attoresarebbe in trattativa per unirsi aldel, de Il2. Difatti, da fonti ufficiali esterne, dopo il successo avuto nelle serie di The Last of Us e The Mandalorian;sembra ora in trattativa per cimentarsi nel nuovodiretto dal regista Ridley Scott. Tra gli interpreti rivelati; si preannuncia und’eccellenza stellare ...