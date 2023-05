Il giornalista Facci insiste | tweet vergognoso contro i napoletani FOTO

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 2 maggio 2023) Lo scudetto del Napoli si avvicina e isono pronti a festeggiare questo grande traguardo. Già nella giornata di domenica, quando si è andati a un passo dalla vittoria matematica, in città si sono visti i primi festeggiamenti dei tifosi. C’è chi però, nel resto d’Italia, continua a insultare il popolo napoletano con classiche e becere frasi a sfondo razziale. Ne è l’esempio ilFilippo, autore di diversinel corso delle ultime settimane. Oggi, ilha continuato ad attaccare icon un altra frase vergognosa. Il 1°maggio fanno la festa dello scudetto e ancora non c’è, il 1° maggio fanno la festa del lavoro e ancora non c’è: ci piacciono per questo, perché sono festaioli.