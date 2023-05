Il fare politica di Meloni anche sui temi di sinistra e lo statalismo dem Parla Adornato

Leggi su formiche

(Di martedì 2 maggio 2023) “Non so se Giorgiasia interessata a presidiare “territori” edi. Senz’altro, però, laè in una situazione disarmante”. Lo dice a Formiche.net l’exmentare e giornalista Ferdinandocommentando da una parte i successi ottenuti dal premier e dal governo più in generale sul versante del lavoro e dall’altro le critiche “pregiudiziali” che sono arrivate dall’opposizione a seguito dell’approvazione del decreto., dallae dal Movimento 5 Stelle stanno arrivando molte critiche. Iche, tradizionalmente, appartenevano al loro alveo sono diventati una priorità per questo governo di centrodestra. Un cortocircuito? Quelle introdotte dal governo attraverso il decreto Lavoro sono ...