Il duetto tra Elisa e La Rappresentante Di Lista nel nuovo singolo di Zef e Marz | ecco Tilt

Leggi su optimagazine

(Di martedì 2 maggio 2023) Untrae LaDistuzzica già il palato dei fan. La cantautrice triestina e il duo di Diva partecipano, infatti, aldi Zef epresto in uscita., questo il titolo del, sarà fuori venerdì 5o 2023 ed è già disponibile in pre-save e pre-add. Zef e, sono i fiori all’occhiello della label Numero Uno che ha già conquistato il Festival di Sanremo nel 2021 con Musica Leggerissima di Colapesce e Dimartino e nel 2022 con Ciao Ciao de LaDi. Una reunion di famiglia, dunque, alla quale partecipa anche. Per LaDi ...