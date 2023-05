Il Concertone di Roma | in 300mila sotto la pioggia di piazza San Giovanni FOTO

2 'Non c'è diritto di tifare Lazio acentro senza essere corcato'. Questo il messaggio letto da Ambra Angiolini ieri durante il concerto del Primo Maggio che si è svolto, come di consueto, a Piazza San Giovanni. L'ironia non è stata ......dei tifosi della Lazio a cui non è andata giù una frase pronunciata dal palco deldel ... 'Il diritto che mi manca - ha letto la Angiolini - è quello di tifare Lazio acentro senza essere ...In trecentomila in Piazza San Giovanni, a, per il classicodel 1 Maggio , festa dei lavoratori. Nonostante la pioggia battente e l'umidità, c'è chi è riuscito ad 'infiammare' l'atmosfera e non parliamo solo degli artisti che ...

Emma Marrone tra mostra Vita Dulcis e concertone di Primo Maggio. La cantante salentina ha dedicato una poesia al papà sul palco dello show.