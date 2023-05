(Di martedì 2 maggio 2023) Pochi giorni fa abbiamo parlato deldella ragazza che voleva fare la maturità e dei giornalisti che, invece che fare verifiche e approfondire, si sono limitati a scrivere articoli che riportavano una sola voce sulla vicenda. Oggi parliamo di un’altra storia dai risvolti sensazionalistici raccontata da tante testate in maniera sbagliata. TgCom24: Palermo, non ha i soldi e veterinari rifiutano l’intervento: il cane muore La Stampa (che perlomeno riporta le parole dell’Ordine dei Veterinari): Palermo, non ha i soldi per le cure e il suo canemuore. La proprietaria accusa i veterinari, l’Ordine: “Quell’animale stava male da tempo” Quotidiano Nazionale: Non ha soldi e due cliniche veterinarie rifiutano di curare il suo cane: così è mortoLa Sicilia: La triste storia di “”: la giovane padrona non ha ...

A dare la notizia i pompieri di Terni che la definiscono, non a, 'la nostra compagna di lavoro '. 'Ci ha lasciati improvvisamente' raccontano.ha manifestato improvvisamente venerdì ed a ...'Ciò significa che un grande processo in questodi Alexei inizierà molto presto', ha twittato la portavoce di Navalny,Yarmysh. leggi anche Russia, Navalny in condizioni critiche: forse è ...... mentre un altro critico del Cremlino, Yevgeny Roizman, viene processato in un altroper '... mentre la portavoce dell'organizzazione di Navalny,Iarmych , ha ipotizzato che la procura voglia "...

Il caso Kira e il giornalismo un tanto al chilo Butac

Il border collie aveva 13 anni ed era in pensione da due. Nel 2012 era entrato nel Nucleo cinofilo umbro dei vigili del fuoco ...Ha lavorato in numerose emergenze, ha contribuito alla ricerca e al soccorso di molte persone, in particolare dopo il terremoto dell’Italia centrale che nel 2016 rase al suolo vari paesi tra Lazio, Ab ...