Il Barcellona vince con rete Jordi Alba | titolo Liga è vicino

(Di martedì 2 maggio 2023) Vittorioso per 1 - 0 sull'Osasuna con unadinella ripresa, ilè ora vicinissimo are ildel 2023 della. Infatti ha ora 14 punti di vantaggio sul Real ...

Vittorioso per 1 - 0 sull'Osasuna con una rete di Jordi Alba nella ripresa, ilè ora vicinissimo a vincere il titolo del 2023 della Liga. Infatti ha ora 14 punti di vantaggio sul Real Madrid che sta giocando sul campo della Real Sociedad e, per ora, pareggia 0 - 0. ...Xavila partita numero 26 del suo torneo, regolando a fatica l'Osasuna in dieci per il rosso a Herrando (che stende Pedri lanciato a rete). Ilpreme di continuo, sfiorando il gol del ......consecutiva sulla terra spagnola (contando i due titoli consecutivi conquistati anel ...dei giocatori (e bollente di passione ancor più dei 28 gradi della temperatura madrilena) Zverev...

Liga, il Barcellona vince ancora: con l'Osasuna basta Jordi Alba Corriere dello Sport

(ANSA) - BARCELLONA, 02 MAG - Vittorioso per 1-0 sull'Osasuna con una rete di Jordi Alba nella ripresa, il Barcellona è ora vicinissimo a vincere il titolo del 2023 della Liga. Infatti ha ora 14 punti ...Con un uomo in più dal 27', i catalani sgretolano la resistenza navarra con capitan Jordi Alba nel finale, è +14 su Ancelotti.