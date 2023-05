Ida Platano | è crisi con Alessandro Vicinanza? L’ex Uomini e Donne svela la verità

A svelare chi è davvero Armando ci hanno pensato due persone in particolare ovvero Gemma Galgani ein un'intervista di coppia rilasciata al settimanale Uomini e Donne Magazine : "E' una ...Veronica Ursida contro l'ex rivale di: 'Violenta a livello verbale' Nell'intervista l'ex dama ha criticato Roberta Di Padua : 'Ha un'invidia particolare contro le donne bionde e con occhi ...Super ospite Emma Marronee Alessandro Vicinanza vanno a convivere, il primo passo verso il matrimonio e la risposta alle voci di crisi Il codice Nessuna traccia di mamma Ilary nelle foto.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza dopo Uomini e Donne ... Fanpage.it

Nelle ultime ore alcune stories degli ex protagonisti di Uomini e Donne Ida e Alessandro hanno fatto pensare potessero essere in crisi.Ad Amedeo Venza, intanto, è arrivata una segnalazione sul cavaliere di U&D che fa coppia con Ida: 'So che si scrive con un'altra persona' ...