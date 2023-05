(Di martedì 2 maggio 2023) L’ex allenatore della Fiorentina Giuseppeha parlato su TMW Radio della corsa alla Champions League in campionato, in riferimento anche all’in Finale diItalia. LOTTA – Giuseppevede un vantaggio per alcune compagini, meno per l’: «Nella lotta Champions League in campionato è ancora tutto aperto. Ci sono squadre di buon valore. Tra queste ci sono squadre che non fanno le coppe, quindiladi preparare la partita con una settimana tipo di lavoro. Altre invece sono impegnate nelle competizioni europee, alla fine questo potrebbe togliere qualcosa a livello di punti. Con tre partite a settimana qualche cambio ci dev’essere, ci saranno problemi fisici. LaItalia a inizio anno viene snobbata, nel corso ...

... il difensore Pioli, il centrocampista tutto fare Beppee i l giovane bomber argentino che ... L', dopo un'annata assai deludente, cerca l'immediato riscatto con gli acquisti di De Agostini, ...... la strategia e le indicazioni non erano certo di farsi soffocare dall'. Fagioli dimenticato: ... non ha più i palloni giocabili e le occasioni che aveva nella Fiorentina con Prandelli,e ...... Beppee gli allenatori delle formazioni Primavera di Fiorentina e Milan Alberto Aquilani e ... Ma potrebbe cambiare quello dell', in base a come si concluderà la stagione . Il Brighton sta ...

Iachini: «Inter e Milan hanno le stesse possibilità. In Coppa Italia…» Inter-News.it

Giuseppe Iachini, allenatore ed ex calciatore ... Il fatto di essere arrivati in semifinali dà una voglia incredibile di andare avanti. L’Inter cerca moltissimo la finale anche perché dal campionato è ...Ai microfoni di TMW Radio, Beppe Iachini ha inquadrato con queste parole il momento di Dusan Vlahovic in bianconero. VLAHOVIC – «Intanto sono molto contento per la Fiorentina e per il presidente Commi ...