I viaggi e le vacanze degli italiani | solo il 2 | 5% va fuori dall’Europa

(Di martedì 2 maggio 2023)dall’Italia nel 2022 sono andati meno di un vacanziere su 5, il 19,7% Forse la cosa non stupirà, visto siamo uno dei Paesi preferiti dai turisti di tutto il mondo e che, quindi, le mete suggestive non mancano, ma le cifre riguardanti iall’estero per vacanzasono veramente basse. Secondo Istat nel 2022il 19,7% di chi si è concesso un periodo di villeggiatura l’ha trascorsodal Belpaese, eil 2,5%. Il 13,2% è andato in qualche Paese della UE, il 4% in Stati europei ma non facenti parte dell’Unione, come la Svizzera o il Regno Unito. Si tratta di numeri superiori a quelli del 2020 e del 2021, quando a causa del Covidl’8,7% e il 10,2% ...

... allo sport, al tempo libero , provvedendo alle relative spese (vedi ad esempio a quelle relative all'iscrizione alla palestra, astudio, alle, ecc.)....chilometri percorsi e prima di qualsiasi lungo viaggio (il classico esempio è quello delle... Ma prima di lunghiin auto o per ogni evenienza, è comunque utile sapere come controllare il ...Ognuno di noi ha sognato di fare un viaggio in un determinato luogo ma, per svariati motivi, non è mai riuscito a realizzare questo desiderio. Se una delle problematiche che hanno impedito la ...

Ehi, questa casa enorme costa come una moto, e ti risolve per sempre le vacanze Esquire Italia

L'estate è il periodo migliore per viaggiare in camper. Con questi trucchi, poi, puoi spendere davvero pochissimo.Scoprite un angolo di paradiso nascosto nel cuore dell'Italia, una località perfetta per godersi una vacanza al mare in totale relax. Ma dov'è esattamente ...