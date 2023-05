È la vigilia del match tra Juventus e Lecce , con i bianconeri a caccia della vittoria dopo aver ottenuto soltanto un punto nelle ultime quattro partite di campionato. Massimiliano Allegri ha ...- 'Forse non sarà ai livelli di qualche mese fa, ma Adrien anche l'altro giorno a Bologna ha ...- 'Cos'accadrà l'anno prossimo ci penseremo a bocce ferme. Non sappiamo se giochiamo la ...Commenta per primo Se si parla didi contratto dei giocatori in scadenza, quella legata ad Adrienè la partita più delicata e anche la più difficile. Le richieste economiche non calano ma in un modo o nell'altro ...

I rinnovi di Rabiot e Di Maria Allegri: "Ci pensiamo a bocce ferme..." Corriere dello Sport

Juventus-Lecce, domani una partita importante per i bianconeri. Mister Massimiliano Allegri è intervenuto così in conferenza stampa.