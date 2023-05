I migliori gol di aprile 2023

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 2 maggio 2023) Si è giocato così tanto ad, che alcuni di questi gol sembrano successi una vita fa. Anche perché in mezzo ci sono stati i quarti di finale in Europa, ma con sei squadre italiane era un po’ come vedere la Serie A. Tante partite, uguale tanti gol, uguale tanti bei gol: è semplice statistica e la statistica non mente. È stato un mese ricco di calcio, il mese che ci guida fuori dall’inverno e dentro la primavera. Non è stato il mese dello scudetto del Napoli proprio per un bel gol, il gol di Dia, una delle sorprese di questo campionato. Sarà maggio, e va bene così. Di seguito, come tutti i mesi, abbiamo scelto igol di, che non sono tutti quelli che meritavano, anzi, viene quasi da dire che avremmo potuto scegliere meglio. Ma come si fa? Solo in Napoli-Milan c’erano tre gol davvero belli. Abbiamo tenuto fuori lo ...