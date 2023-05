I look più belli sul red carpet al Met Gala 2023

Jared Leto in versione gatto Il cantante e attore Jared Leto ha forse portato in scena iliconico della serata: ha indossato i panni di Choupette , l'amata gattina di Karl Lagerfeld . Nei ...Così come anche il royal baby effect - quella sorta di mania collettiva che porta genitori di tutto il mondo a copiare idei principini, come accade con quelli di Kate, laseguita delle ...La realtà ha superato le aspettative, con una serie diche celavano - chivelatamente e chi meno - emozionanti dediche al designer, scomparso nel 2018. Le star hanno reinterpretato 'Karl ...

Met Gala 2023: i 10 look più belli (secondo noi) Vanity Fair Italia