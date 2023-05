I funerali di Andrea Augello | il commovente ricordo di Giorgia Meloni e Goffredo Bettini

(Di martedì 2 maggio 2023) Nella basilica di Santa Maria in Aracoeli, sul Campidoglio, si sono tenuti stamattina idi. Al termine di una cerimonia tanto sobria quanto partecipata,hanno tenuto due discorsi indel senatore di FdI, scomparso venerdì a 62 anni, gli ultimi due dei quali segnati dalla malattia. È stato lo stessoa chiedere all’avversario-amico di sempre e alla premier, che aveva visto crescere nelle file del partito, di assolvere a questo compito “non facile”, come ha sottolineato. L’impressione è che abbia voluto così lasciare un ultimo messaggio ai suoi cari, ai suoi amici, alla comunità politica, rappresentata dalle sue più alte cariche nazionali e ...

Si commuove e commuove la premier Giorgia Meloni aidel senatore di FdiAugello, che ha voluto che fosse proprio lei, insieme all''avversario' politico di una vita, Goffredo Bettini, a ricordarlo nel giorno del suo funerale. "Non è una ...Maria in Ara coeli a Roma, durante idel senatore di Fratelli d'Italia scomparso nei giorni scorsi. "non sopportava, man mano che avanzava la malattia, di non poter fisicamente ...La premier Giorgia Meloni ha partecipato aidel senatoreAugello, eletto con Fratelli d'Italia, storico esponente della destra laziale scomparso nei giorni scorsi. Con lei, nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli a Roma, la ...

Meloni, commozione ai funerali di Augello: "Quando mi disse, sto morendo" Liberoquotidiano.it

(Agenzia Vista) Roma, 02 maggio 2023 Le immagini della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al funerale del Senatore Andrea Augello alla Basilica di Santa Maria in Ara Coeli a Roma. Al suo fianco ...Un lungo applauso ha salutato il feretro al termine dei funerali celebrati nella basilica di S.Maria in Ara coeli. Meloni: classe dirigente che mancherà al Paese ...