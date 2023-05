I clandestini delinquenti della Stazione Centrale di Milano sono intoccabili

Leggi su panorama

(Di martedì 2 maggio 2023) Lo stuprosettimana scorsa in uno degli ascensori ai danni di una turista rimasta in balia per ore del suo aguzzino, clandestino, irregolare, riaccende le luci sulla totale mancanza di sicurezza alladi. «C’è voluto uno stupro per far aprire le porte del carcere a questo soggetto che era già stato due volte denunciato nell’arco di pochi mesi. Purtroppo ancora una volta è evidente che il sistema ha delle falle e che non riesce a difendere i cittadini da soggetti irregolari che commettono reati violenti in modo continuativo, senza che vengano espulsi». Un commento quello di Domenico Pianese del sindacato di polizia Coisp sugli arresti nelle stazioni di immigrati,che lascia trasparire tutta l’impotenza delle forze dell’ordine davanti ad un sistema inefficace che ...