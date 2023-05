I 10 look più belli al Met Gala 2023

Con il suoDior Men è risultato uno deigiusti della serata. La sua reinterpretazione di Lagerfeld, dalla spilla sulla cravatta ai guanti agli occhiali da sole alla posa è perfetta. Date un -...... i sandali argento da cerimonia e non solo Le sfilate hanno decretato la soluzionechic per abbinare i sandali color argento: con un totalbianco ottico . Tinta regina per outfit da giorno, ...Met Gala 2023: i beautybelli guarda le foto Met Gala 2023, Jessica Chastain in biondo platino Nell'anno dedicato a Kaiser Karl , il red carpet allestito sulla scalinataambita dal ...

Met Gala 2023: i 10 look più belli (secondo noi) Vanity Fair Italia