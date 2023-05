House of the Dragon 2 | le riprese continueranno nonostante lo sciopero degli sceneggiatori

(Di martedì 2 maggio 2023) Loproclamato dal sindacato americano non ritarderà ledella stagione 2 diof the, già in corso. I fan diof thenon devono preoccuparsi: la lunga attesa per la stagione 2 non sarà prolungata a causa delloannunciato oggi: leproseguiranno senza interruzioni, come previsto, nel Regno Unito. Il teamautori al lavoro sulla serie prequel tratta dai romanzi di George R.R. Martin avevano infatti già completato il lavoro sugli script delle dieci puntate inedite. Nessuno stop perof the2 Il lavoro...

Lo sciopero degli sceneggiatori che è stato confermato alcune ore fa negli Stati Uniti non avrà alcun effetto sulla stagione 2 diofDragon . Il sito di Variety ha infatti confermato che il lavoro sugli script delle puntate è già stato completato e le riprese proseguiranno quindi nel Regno Unito senza interruzioni. ...ofDragon 2, c'è maretta sul set dopo lo sciopero degli sceneggiatori, ma le riprese dell'atteso sequel non si ...I fan diofDragon non devono preoccuparsi: la lunga attesa per la stagione 2 non sarà prolungata a causa dello sciopero degli sceneggiatori annunciato oggi: le riprese proseguiranno senza ...

House of the Dragon 2: cosa aspettarsi dalla seconda stagione Vanity Fair Italia

Lo sciopero degli sceneggiatori proclamato dal sindacato americano non ritarderà le riprese della stagione 2 di House of the Dragon, già in corso.Lo sciopero degli sceneggiatori non avrà alcuna conseguenza sulla stagione 2 di House of the Dragon: gli script erano già stati completati ...