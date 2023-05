Hollywood | sceneggiatori in sciopero

...che lavorano e producono anche i film dicampioni d'incassi a livello mondiale. Accusate di aver aumentato il lavoro senza fare altrettanto con gli stipendi. Anni fa agli..., lo sciopero degliL'annuncio è stato dato ieri, lunedì 1 maggio, dalla Writers Guild of America , associazione che rappresentata migliaia di. L'...si blocca per la prima volta in 15 anni. Il sindacato degliamericani ha indetto lo sciopero contro gli studi di produzione e di distribuzione di film, serie e programmi ...

È iniziato lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood Il Post

La testimonianza di Alex O’Keefe, lo sceneggiatore dell’acclamata serie The Bear, rende perfettamente l’idea della situazione: «Ho amici che dicono “Oh, Alex ha lavorato a The Bear, è ricco adesso, pu ...La contrattazione salta dopo due mesi, dopo 15 anni di nuovo in stop l'industria cinematografica più ricca e prolifica del mondo ...