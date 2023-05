Ho cercato per anni questa ricetta e finalmente l’ho trovata! Ha solo 4 ingredienti!

Leggi su donnaup

(Di martedì 2 maggio 2023) Se per una volta ti va ti preparare un dolce senza farina, lache trovi qui sotto è quella che fa per te. In soli cinque minuti sarai in grado di preparare un dolce al cocco davvero buono e che potrai gustare con soddisfazione in qualunque momento della giornata. Una cosa bella diè che si può realizzare con pochi ingredienti. Vediamo come. Torta cocco e panna: con4 ingredienti principali! Gli ingredienti Ci servono: 1 cucchiaino di essenza di vaniglia 3 uova 8 gr di lievito in polvere 300 gr di cocco grattugiato 300 ml di panna liquida sale q.b. La preparazione La prima cosa è munirci di una boule piuttosto grande. Dopodiché ci rompiamo dentro le uova, aggiustiamo di sale e poi sbattiamo con una frusta amano. Quindi aggiungiamo anche lo zucchero e quando si sarà sciolto del tutto ...