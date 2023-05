Harry Potter | il cofanetto con tutti e 8 i film è in super offerta sui Amazon

(Di martedì 2 maggio 2023)ha scontato ilcompleto di, adesso disponibile peri fan a un prezzo senza precedenti. Ildicomprendentee 8 iè disponibile con un'imperdibile su. Dopo i recenti annunci nei confronti di una serie tv sul maghetto occhialuto, quale miglior occasione per recuperare l'intera saga cinematografica con questa edizione homevideo? Adesso, e per un periodo di tempo limitato, è possibile comprare ila 11.99 €, con uno sconto del 29% dal prezzo di partenza sul sito. Se interessati, potete acquistarlo dal box qui sotto e festeggiare la Giornata Internazionale di...

. I fan del maghetto possono gioire;diventerà (finalmente) anche una serie televisiva. L'annuncio è stato dato pochi giorni fa da Warner Bros Discovery (la multinazionale ...Il cofanetto dicomprendente tutti e 8 i film è disponibile con un'offerta imperdibile su Amazon . Dopo i recenti annunci nei confronti di una serie tv sul maghetto occhialuto, quale miglior occasione ...Il Paiolo Magico, dopo il successo dell'incontro con l'attore che nella saga diha interpretato Seamus Finnigan, è pronto a far tremare le gambe dei fan ospitando Mark Williams. Signor ...

Harry Potter: 7 personaggi dei libri che vorremmo conoscere nella serie tv BadTaste.it Cinema

Su Amazon il gioco da tavolo ispirato al quidditch di Harry Potter è attualmente in offerta; cosa state aspettando ad accaparrarvelo per festeggiare la Giornata Internazionale di Harry PotterAmazon ha scontato il cofanetto completo di Harry Potter, adesso disponibile per tutti i fan a un prezzo senza precedenti.