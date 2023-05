Guerra Ucraina-Russia | soldati uccisi | le perdite di Mosca e Kiev

(Di martedì 2 maggio 2023), 2 mag. (Adnkronos/Europa Press) - Sarebbero ormai più di 191mila irussi morti dall'inizio dell'invasione dell'. Il bollettino giornaliero dello stato maggiore ucraino riporta 460 russinella giornata di ieri, per un totale di 191.420 dal 24 febbraio 2022. Secondo stime diffuse ieri dalla Casa Bianca, dallo scorso dicembre laha subito oltre 100mila, 20mila uomini rimastie gli altri feriti. Un bilancio che il Cremlino liquida come "campato in aria". Washington, ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, non ha modo di avere i dati corretti. L'ultimo bilancio delle vittime pubblicato dallarisale allo scorso settembre e conta 5.937 morti. Secondo il ministro russo della Difesa, ...

... con alcuni beni che su base annua vedono incrementi a due cifre anche in assenza di rialzi delle materie prime, e senza alcuna ripercussione causata dallaino dall'andamento delle ...Nessuna crisi, neanche artificiale, nemmeno a causa dellain. Il punto è che alzare i tassi d'interesse non significa artatamente girare una manopola, vacuo esercizio astratto. Vuol ...Papa Francesco nei giorni scorsi, tornando da Budapest, aveva fatto riferimento a una missione della Santa Sede per porre fine allain, ma senza dare dettagli La Casa Bianca fa sapere ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Putin inaugura la rete di tram a Mariupol. Usa: "100 mila soldati russi morti o ... la Repubblica

con riferimento alla guerra in Ucraina, alle capacità della diplomazia della Terza Loggia. Eppure le parole del Papa sul volo di rientro dall'Ungheria, circa l'esistenza di una missione segreta per la ..."La Russia dovrebbe essere riconosciuta come 'Stato terrorista', perché le vie d'uscita dalla guerra passano attraverso il massimo isolamento internazionale, finanziario, economico e politico di Putin ...