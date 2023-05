Guerra Ucraina-Russia | l’offensiva di Mosca è fallita

(Di martedì 2 maggio 2023), il tentativo di offensiva russa in Donbass e in particolare nel mattatoio di Bakhmut è stato definito una “debacle” dagli Stati Uniti, con un bilancio di 100mila morti o feriti in soli 5 mesi di. Secondo il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale Usa, John Kirby,non è riuscita a conquistare alcun territorio strategicamente significativo. Nel frattempo, il leader della compagnia militare privata Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha chiesto più munizioni al Cremlino per continuaresu Bakhmut. “Il nostro stato ha già dimostrato di poter vincere. Abbiamo dimostrato che possiamo liberare la nostra terra dall’occupante. Tutti coloro che assicurano la liberazione hanno dimostrato che, insieme alla bandiera blu e gialla, torna la vita normale ...

, Usa: 'Sono 100mila i soldati russi morti'. Bombardata Pavlorhad: 2 vittime e 40 feriti (tra cui 5 bambini). Polonia: 'Ingresso Kiev in Ue è esigenza storica' Probabilmente Papa ...Papa Francesco nei giorni scorsi, tornando da Budapest , aveva fatto riferimento a una missione della Santa Sede per porre fine allain, ma senza dare dettagli...difficile campagna della Russia in". La Russia "continua a dare priorità alla mobilitazione della sua industria della difesa, ma non riesce a rispondere alle richieste in tempo di- ...

Intervista al regista britannico: “Meloni come Sunak usa il razzismo: sfruttamento e xenofobia sono l’altra faccia della crisi". In Ucraina ...Per la prima volta la Cina vota sì a una risoluzione delle Nazioni Unite che descrive così la cosiddetta "operazione militare speciale" della Russia in Ucraina, avviata il 24 febbraio 2022.