Guerra a colpi di carte bollate sull' orsa JJ4 | il destino dell' animale

(Di martedì 2 maggio 2023) Nuovo colpo di scena nella battaglia sulJJ4, che nelle scorse settimane ha ucciso un runner in Trentino. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, in sede monocratica, ha sospeso l'efficacia del decreto datato 27 aprile scorso con il quale il presidentea Provincia Maurizio Fugatti disponeva l'abbattimento, accogliendo anche questo ricorso presentato dalle associazioni Enpa, Leidaa e Oipa. Fino alla dataa prossima udienza, la Provincia non potrà dunque procedere all'abbattimento. All'Adnkronos è arrivata la reazione di Michela Vittoria Brambilla,a Lega per la difesa degli animali e'ambiente: «Siamo lieti che Tar abbia dato uno stop all'ossessiva ...

Il reduce Ugo Re ricorda gli orrori della guerra: «Ho visto i compagni ... Unione Monregalese

Il punto di Giampiero Gramaglia per Democrazia futura sul conflitto in Ucraina, 14 mesi dopo l’invasione russa.Li paghiamo per fare il lavoro sporco. Li armiamo e addestriamo per affinare le loro capacità criminogene. E ora gli consegnamo i disperati del mare. Una vergogna senza fine. Una vergogna italiana.