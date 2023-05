Guardiani della Galassia | James Gunn voleva uccidere Gamora prima di Avengers | Infinity War

(Di martedì 2 maggio 2023) Il regista ha rivelato di aver pensato dilui stesso il personaggiodiWar. Nel corso delle varie interviste concesse alla stampa per la promozione diVol.3,ha svelato diverse curiosità riguardanti il franchise, come ad esempio l'intenzione diil personaggio dibenche questi incontrasse il suo destino inWar. In un'intervista concessa a ComicBook, il regista ha rivelato cheha quasi incontrato il suo triste destino inVol. 2, ma quei piani sono ...

In un'intervista con CB , James Gunn ha raccontato un interessante retroscena sul destino di Gamora , membro de IGalassia interpretato da Zoe Saldana. Il personaggio muore in A vengers: Infinity War per poi tornare, in una versione differente, nel successivo Endgame . I piani originali di Gunn ...Questa è la trama diGalassia Vol.3 diretto da James Gunn, ultimo capitolotrilogia dedicata al gruppo come lo conosciamo noi. Il film è sicuramente la degna conclusione dell'...ConGalassia Vol.3 James Gunn si è impegnato al massimo per garantire ai fan Marvel un'esperienza ottimale, curando oltre 600 versioni diverse del prossimo filmFase 5 del MCU. ...

I nuovi VMware Cross-Cloud service renderanno la creazione dei servizi gestiti più veloce per i partner e più facile da utilizzare per i clienti. I partner che aderiranno otterranno un badge che certi ...Kodiak Robotics ha svelato durante l'ACT Expo la nuova versione della sua tecnologia per trasformare i camion in veicoli autonomi. Un insieme di sensori che si possono applicare ad ogni modello ...