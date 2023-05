Guardiani della galassia | 10 cose che forse non sapete della saga

(Di martedì 2 maggio 2023) Guardians of the Galaxy Vol. 3 arriva in al cinema il 3 maggio. Inganniamo l'attesa ripercorrendo alcune delle curiosità, dei retroscena e degli aneddoti più gustosi dei cinecomic firmati da James Gunn

In un'intervista con CB , James Gunn ha raccontato un interessante retroscena sul destino di Gamora , membro de IGalassia interpretato da Zoe Saldana. Il personaggio muore in A vengers: Infinity War per poi tornare, in una versione differente, nel successivo Endgame . I piani originali di Gunn ...Nel corso delle varie interviste concesse alla stampa per la promozione diGalassia Vol.3 , James Gunn ha svelato diverse curiosità riguardanti il franchise, come ad esempio l'intenzione di uccidere il personaggio di Gamora ben prima che questi incontrasse il ...Questa è la trama diGalassia Vol.3 diretto da James Gunn, ultimo capitolotrilogia dedicata al gruppo come lo conosciamo noi. Il film è sicuramente la degna conclusione dell'...

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...