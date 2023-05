Gruppo Les | Rosa Pelissero rieletta presidente

Leggi su italiasera

(Di martedì 2 maggio 2023) (Adnkronos) – Rielette le nuove cariche del Consiglio direttivo delLes italiano, l’organizzazione di volontariato di supporto per persone affette da lupus eritematoso sistemico (Les).– riporta una nota – viene riconfermata, con un secondo mandato triennale che la vedrà in carica fino al 2026. “Gli anni della pandemia – afferma– sono stati faticosi per tutti, in particolare per noi pazienti che tante volte ci siamo visti chiusi gli ambulatori. Portare avanti la nostra missione, che comprende anche il sensibilizzare i cittadini su una malattia ancora poco conosciuta come il Lupus eritematoso sistemico affinché la diagnosi sia sempre più precoce è stata una sfida, che a oggi possiamo dire di avere vinto, grazie alla nostra attività di comunicazione social ...