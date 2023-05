Gran Turismo | David Harbour e Orlando Bloom nel primo trailer italiano

(Di martedì 2 maggio 2023) Come promesso, ecco ildel film diretto da Neill Blomkamp tratto dal celebre videogame. Sony Pictures ha diffuso ildi, film diretto da Neill Blomkamp e con protagonisti, oltre al giovane Archie Madekwe, tratto dal celebre videogame di simulazione di guida. La storia raccontata daè quella reale di Jann Mardenborough (Archie Madekwe), un ragazzo del nord dell'Inghilterra che è passato dalla guida online a quella reale, quando è stato selezionato per GT Academy dopo aver dimostrato le sue abilità di guida virtuale. Nel corso di un'intervista concessa a Empire, proprio Blomkamp ha parlato di quanto sia stato importante adottare ...

Come promesso, la Sony ha diffuso il trailer di, film basato sul popolare brand videoludico di Polyphony Digital . LEGGI -: i retroscena dell'approccio realistico adottato durante le riprese Potete ammirarlo qui in alto. ......uscente libanese ha affermato che il numero dei visitatori atteso quest'anno è comunque di...citato oggi dai media degli Emirati - ci si può aspettare un'estate davvero calda in termini di......di QualitàParadiso, è stato reso possibile grazie al contributo economico dell'Ente Parco e del Consorzio Operatori Turistici del Canavese e realizzato in collaborazione con Itur e...

Gran Turismo, il film: il primo trailer completo mostra tanta azione, in arrivo solo al cinema Multiplayer.it

Sony Pictures Entertainment ha rilasciato il primo trailer di Gran Turismo, l’adattamento cinematografico ispirato alla celebre serie di videogiochi di simulazione di guida uscita per PlayStation a p ...Il film di Gran Turismo si mostra con il primo trailer completo: vediamo i dettagli sulla pellicola di Sony in arrivo solo nelle sale cinematografiche.