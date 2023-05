Google | si dimette il ‘padrino’ dell’IA | “Tecnologia spaventosa”

(Di martedì 2 maggio 2023) (Adnkronos) – Geoffrey Hinton, l’uomo considerato ildell’intelligenza artificiale, ha lasciatoper parlare dei “pericoli” dellache ha contribuito a sviluppare. “Me ne sono andato per poter parlare dei pericolisenza considerare l’impatto sul’azienda”, ha dichiarato Hinton in un tweet. “ha agito in modo molto responsabile”. Hinton è stato un pioniere dell’intelligenza artificiale. Nel 2012, insieme a due dei suoi studenti laureati presso l’Università di Toronto, ha sviluppato le reti neurali, creando unache è diventata la base intellettuale per i sistemi di intelligenza artificiale che alimentano molti dei prodotti odierni. Ha lavorato part-time aper un decennio sullo sviluppo dell’intelligenza ...

scienziato informatico si per poter parlare liberamente dei rischi dell'IA Geoffrey Hinton, 75 anni, considerato il 'padrino dell'Intelligenza artificiale' ha lasciato il suo ruolo in...Ha lavorato part - time a per un decennio sugli sforzi di sviluppo dell'intelligenza artificiale del gigante tecnologico, ma da allora ha iniziato ad avere preoccupazioni sulla tecnologia e ...

