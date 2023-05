Google | si dimette il ‘padrino’ dell’IA | “Tecnologia spaventosa”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 2 maggio 2023) La decisione di Geoffrey Hinton "per parlare dei pericoli dellache ha contribuito a sviluppare, senza considerare l’impatto sull'azienda" Geoffrey Hinton, l’uomo considerato ildell’intelligenza artificiale, ha lasciatoper parlare dei “pericoli” dellache ha contribuito a sviluppare. “Me ne sono andato per poter parlare dei pericolisenza considerare l’impatto sul’azienda”, ha dichiarato Hinton in un tweet. “ha agito in modo molto responsabile”. Hinton è stato un pioniere dell’intelligenza artificiale. Nel 2012, insieme a due dei suoi studenti laureati presso l’Università di Toronto, ha sviluppato le reti neurali, creando unache è diventata la base intellettuale per i sistemi di intelligenza ...