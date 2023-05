(Di martedì 2 maggio 2023) Archiviato il Mexican Open, il PGA Tournei confini statunitensi per il, già noto in passato come come Wachoviae Quail Hollow. Dopo la parentesi dello scorso anno al TPC Potomac, in Maryland, il torneoa “casa”, venendo ospitatoclassica del Quail Hollow Club di Charlotte, in North Carolina. In assenza dei primi due del ranking mondiale, tutti i riflettori saranno puntati sul Rory McIlroy, vincitore qui nel 2021 e dunque ultimo ad aver trionfato su questo percorso. Tra i protagonisti annunciati anche Max Homa, campione in carica ed in grado di centrare in questo torneo due delle sei vittorie finora ottenute sul massimo circuito. Il field è di grande prestigio, ...

... ovviamente a Roma, al Marco Simone& Country Club, uno stuzzichino in vista della ... molti americani e altri giocatori al top della classifica saranno impegnati alFargo Championship a ...... ovviamente a Roma, al Marco Simone& Country Club, uno stuzzichino in vista della ... molti americani e altri giocatori al top della classifica saranno impegnati alFargo Championship a ...

Golf: il Wells Fargo Championship 2023 torna nella sede tradizionale. C'è Francesco Molinari OA Sport

Archiviato il Mexican Open, il PGA Tour torna nei confini statunitensi per il Wells Fargo Championship, già noto in passato come come Wachovia Championship e Quail Hollow Championship. Dopo la parente ...Quail Hollow will host yet another elevated event on the PGA Tour, meaning once again the field will be stacked with the world’s best players (yes, minus Jon Rahm and Scottie Scheffler). Quail Hollow ...