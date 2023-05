“Glielo dicono oggi” Isola dei Famosi 2023 | brutta notizia per Cecchi Paone e il compagno

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 2 maggio 2023) All’deiè in arrivo una pessimaper Alessandroe il suoSimone Antolini. I due hanno preso parte al reality show come coppia, la prima omosessuale nella storia del programma. Tante attenzioni sono riversate su di loro, anche per capire come possano affrontare insieme le difficoltà relative alle avventure da fare in Honduras. Ma mai si sarebbero aspettati di sapere tutto questo, sebbene ancora non siano stati informati ufficialmente. Nella serata del 2 maggio ci sarà la nuova puntata in diretta dell’deie per Alessandroe il suonon sarà facile assorbire questa ...