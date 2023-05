Gli sceneggiatori di Hollywood entrano in sciopero | a rischio la produzione di molte serie tv

(Di martedì 2 maggio 2023) Lodegliamericani membri della WGA, che dovrebbe scattare domani, mette atv e programmi tv. Più di 11.000 membri della Writers Guild of America (WGA) sono pronti a entrare indomani mattina per la prima volta dal 2007, una mossa che potrebbe fermare immediatamente laditelevisive e ritardare l'inizio delle nuove stagioni di altre entro la fine dell'anno. "Anche se abbiamo negoziato con l'intento di fare un accordo equo... le risposte degli studios alle nostre proposte sono state del tutto insufficienti, data la crisi che glistanno affrontando", ha affermato una dichiarazione della dirigenza sindacale della WGA. "Hanno chiuso la ...

... alla creazione di una 'tariffa giornaliera', al loro ostruzionismo sul lavoro gratuito per, le grandi aziende hanno chiuso la porta in faccia alla forza lavoro"....della formula che calcola il compenso degli scrittori perspettacoli in streaming, che spesso rimangono sulle piattaforme anni dopo essere stati scritti. Per decenni, aglisono ...... si legge nel comunicato, 'alla creazione di una 'tariffa giornalierà nel varietà comico, all'ostruzionismo sul lavoro gratuito pere sull'Intelligenza Artificiale, hanno chiuso la ...

Sciopero a Hollywood: gli sceneggiatori hanno proclamato lo stato di agitazione. Rischio stop per produzioni televisive e cinematografiche.