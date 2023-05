Gli outfit in onore di Karl più riusciti? I vestiti del passato | indossati da Dua Lipa e Nicole Kidman

(Di martedì 2 maggio 2023) Indi. Questo il tema del Met Gala 2023 andato in scena nella notte sul tappeto rosso, bianco e blu del Metropolitan Museum di New York. Sono state tantissime le celeb accorse per omaggiare con i loro look lo stilista scomparso il 19 febbraio 2019, a cui è dedicata la prossima mostra annuale del Costume Institute,Lagerfeld: a line of Beauty (dal 5 maggio al 16 luglio). Chi ha seguito alla perfezione il dress code? E chi, come ogni Met che si rispetti, ha esagerato? Met Gala 2023: tutti i look guarda le foto ...

... chi sfoggia quotidianamentesempre diversi e chi, invece, è costantemente fedele ai propri ... Come statue di cera,utenti continuano ad essere perennemente in fila, fin da ore antelucane, ...Ma anche qualchedi tendenza a cui ispirarsi Arrow 5. Lineari e chic: i sandali flat sono ... ma anche sotto a un tailleur di lino più formale perappuntamenti in città. Di sicuro sono uno ...... specialmente se declinata in colori neutri e fluo a contrasto (foto Spotlight Launchmetrics) Non i soliti accessori In questosi rivelano, poi, essenziali ancheaccessori . Nulla a che ...

Met Gala 2023: il red carpet live con tutti i look delle star Vogue Italia

Walter Nudo mette a tacere tutti. Dopo aver pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui commenta la poca «mascolinità e femminilità» ...Un outfit molto discusso. Chiara Ferragni anche oggi, come spesso accade, è travolta dalle critiche degli haters che non si risparmiano di pungerla con frecciate al veleno.