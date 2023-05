Gli AirTag come soluzione ai furti di auto a New York

(Di martedì 2 maggio 2023) Per contrastare l'attività dei criminali, la polizia starebbe consegnando 500 tracker in omaggio ai residenti di alcuni quartieri

Come risolvere quindi Il consiglio della NYPD è quello di nascondereall'interno delle auto per renderli più difficili da trovare per un ladro, tuttavia una funzione di sicurezza dell'...Il New York City Police Department (NYPD) invita i proprietari di auto a sfruttarecome azione deterrente ai furti. In un tweet pubblicato nell'ultimo weekend il Dipartimento di Polizia ha sottolineato che unin una vettura può aiutareagenti a recuperare un'...nella tua auto - spiegano le forze dell'ordine - ci aiuteranno a recuperare il tuo veicolo in caso di furto. Useremo i nostri droni, la nostra tecnologia StarChase e il buon vecchio ...

La Polizia di New York invita a usare AirTag per scoraggiare i furti d ... macitynet.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...In un tweet pubblicato nell’ultimo weekend il Dipartimento di Polizia ha sottolineato che un AirTag in una vettura può aiutare gli agenti a recuperare un’auto rubata. Un video di accompagnamento ...