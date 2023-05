Gli Aerosmith dicono addio ai fan a modo loro

(Di martedì 2 maggio 2023) Glihanno annunciato un tour didi 40 date per festeggiare oltre mezzo secolo di attività. E sarà l'ultima volta 'on the road' per la rock band statunitense famosa per successi come "Dream On", "Walk This Way" e "I Don't Want To Miss A Thing".La tournée di 40 date in tutto il...

'Peace Out' inizierà a Philadelphia il 2 settembre 2023 e si concluderà il 26 gennaio 2024 a Montreal, in Canada: 40 date per festeggiare oltre mezzo secolo di attivitàhanno annunciato un tour di addio di 40 date per festeggiare oltre mezzo secolo di attività . E sarà l'ultima volta 'on the road' per la rock band statunitense famosa per successi come "...saranno in tournée per l'ultima volta per celebrare i 50 anni insieme. La rock band ha annunciato lunedì le date del loro tour di addio chiamato Peace Out che inizierà il 2 settembre a ...annunciano il loro tour d'addio: il " Peace Out " tour. Sono in calendario 40 date in tutto il Nord America a partire dal 2 settembre a Philadelphia . Arriveranno poi anche a Los Angeles,...

