Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati? Il video sui social con il ballerino di Amici Sebastian

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 2 maggio 2023) Aria di crisi tra? Neanche per idea. Nuovamente le malelingue hanno provato ha cavalcare l’onda del gossip, ipotizzando una rottura tra i due ragazzi. Dopotutto, una storia d’amore non si valute da quante foto una coppia pubblica su Instagram o gli altri, come hanno smesso di fare lae il cantante ormai da diversi mesi. Motivo di questa scelta? Forse la volontà di tenere lontana dalle telecamere la loro relazione. Aria di crisi tra? Neanche per idea. Come riportano le fonti vicini ai due ragazzi, nessun aria di crisi c’era prima e tantomeno è presente oggi. I due giovani rimangono innamorati come quando si conobbero sui banchi della scuola di, dove i fan ...