Giro d’Italia | riunione operativa in prefettura VIDEO

(Di martedì 2 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Anas, questura, polizia stradale, carabinieri, vigili urbani e vigili del fuoco di Salerno e rappresentanti di tutti i comuni interessati dal passaggio della carovana rosa hanno partecipato questa mattina in, a Salerno, ad unadel Cov, il coordinamento operativo per la viabilità che ha messo nero su bianco alcuni aspetti critici del passaggio delatteso a Salerno con arrivo intorno alle 17 il prossimo 10 maggio. La tappa finale che partirà da Atripalda si fermerà a Piazza della Concordia. Particolari preoccupazioni erano legate a restringimenti della carreggiata che interessano la costiera amalfitana dove però, come ha avuto modo di dire il rappresentante dell’amministrazione provinciale, in giornata saranno risolti. Per il Comune di Salerno erano ...