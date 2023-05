‘Giovani per sempre’ | come vivere bene e a lungo

Leggi su italiasera

(Di martedì 2 maggio 2023) (Adnkronos) – Regole semplici, ‘sostenibili’ pere in salute, basandosi su tre pilastri fondamentali: attività fisica costante e quotidiana, alimentazione sana, con un consumo prevalente di verdure, legumi e pochissima carne e una forte motivazione nel continuare a ‘fare’. E’ il vademecum della longevità, contenuto nel libroper, scritto da Cosimo Comito, cardiologo già docente di cardiologia in diverse università (Sapienza di Roma, Siena e l’Aquila), che ha voluto raccogliere, in un volume indirizzato a tutti, i consigli per stare. “Questo libro – spiega Comito all’Adnkronos Salute – nasce dalla mia esperienza di 38 anni di lavoro, dedicati soprattutto a curare pazienti ultranovantenni”. E in questopercorso “ho ...