“Giornate dell’Emigrazione” | domani a Roma la presentazione della XVI Edizione

(Di martedì 2 maggio 2023) Mercoledì 3 maggio alle ore 14 alla Camera dei Deputati presso Aula dei Gruppi Parlamentari in Via di Campo Marzio 78, davanti a Ministri e parlamentari, avrà luogo laXVIRassegna “”. Questo grande evento è promosso dall’associazione Asmef presieduta da Salvo Iavarone, affiancato da Angelo Sollazzo, presidente di CIM Confederazione Italiani nel Mondo e da Massimo Lucidi ideatore del Premio Eccellenza Italiana giunto alla decimaa Washington DC senza alcuna interruzione causa Covid. Leche godono del patrocinio del Ministero degli Esteri a cui si affianca da quest’anno quelloCultura, da 16 anni ...

... mentre per duel'intera città aprirà al pubblico i suoi ... a iniziare le celebrazioni legate al fenomeno...Un viaggio apostolico di tremolto intense in un paese ... L'Ungheria, cuore'Europa, e terra di santi " da San Martino a ...soprattutto dal calo delle nascite e dalla forteall'......in competizione e definire la programmazione delle due...21 maggio al multisala Cinema Nuovo di Lioni e in altri paesi'"...e isolamento che spinge spesso i giovani a un'senza ...