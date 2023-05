Giorgio Mastrota età | moglie e figli | patrimonio | vita privata

Leggi su spettacoloitaliano

(Di martedì 2 maggio 2023)chi è il conduttore delle televenditeè uno dei personaggi televisivi più conosciuti in Italia. Noto soprattutto per la televendita di pentole e accessori per la casa. Ma chi è davverolontano dalle telecamere? Ecco la biografia e labiografia, età,, età 60 anni, è nato a Milano nel 1964. Laureato in scienze politiche alla Statale di Milano. Inizia a lavorare in televisione con Gianfranco Funari, poi viene insignito del titolo di Uomo ideale nel concorso Il più bello d’Italia. Nel 1991 passa a Italia 7, dal 1995 comincia ...