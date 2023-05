Giorgio Mastrota | chi è l’ex moglie Natalia Estrada | oggi | matrimonio | figlia | carriera | foto e Instagram

(Di martedì 2 maggio 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta, come sempre, da Serena Bortone. Tra gli ospiti di, oltre a Justine Mattera e Angela Melillo che ricorderanno il paroliere e storico conduttore Paolo Limiti, anche, il ‘re’ delle televendite che si racconterà a cuore aperto. Dallaall’amore, poi finito, conspagnola. View this post onA post shared by(@offan) Dagli esordi al debutto di...

Chi è la moglie di, Floribeth Gutierrez Sciatrice ed alpinista professionista, ha sposato il Re delle Televendite nel 2022 L'articolo Floribeth Gutierrez, chi è la moglie diproviene ...ha avuto una vita privata variegata. Il presentatore è genitore di quattro figli, Natalia Jr, Federico, Matilde e Leo, tutti ...Chi è, conduttore televisivo e inconstrastato Re delle Televendite. In tv dalla fine degli anni Ottanta, è diventato L'articolo, chi è il Re delle Televendite: vita privata,...

Giorgio Mastrota, la vita privata: moglie, figli, Natalia Estrada TPI

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a ...Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta, come sempre, da Serena Bortone. Tra gli ospiti di ...