Giorgia a cuore aperto su Alex Baroni | è successo durante il mese di coma

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 2 maggio 2023)è tornata a parlare dei drammatici momento in cui il suo collega e fidanzato dell’epoca era in fin di vita dopo l’incidente in moto. La cantante è stata in prima lineaildidi, ecco cosa ha detto di preciso su quel periodo.è stata la fidanzata di, artista che se n’è andato per sempre dopo undia seguito di un incidente in moto. Ma che cosa ha rivelato la straordinaria cantante su quel drammatico periodo? Ecco tutti i particolari della vicenda.ha svelato cosa è accaduto neldidi-grantennistoscana.it- Fonte: Ansae ...