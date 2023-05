Giorgetti zittisce la sinistra | “Incredibili le polemiche per aver dato più soldi e risposte alle chiacchiere”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 2 maggio 2023) Poche parole e fatti oggettivi:in più che i lavoratori si ritroveranno in busta paga: il ministrorispondeintavolate dae sindacati prima, durante e dopo la discussione e l’approvazione del Dl lavoro, approvato ieri in Cdm. Il decreto legge lavoro, ribadisce il titolare del dicastero dell’economia, «è la risposta concreta». Speculazioni e pretesti cavalcati soprattutto dalla Cgil di Landini, al tavolo della consultazione come in piazza, che non interrompono il cammino intrapreso dal governo di centrodestra. E che, affermain queste ore, va avanti con decisione: «Continuiamo sulla strada responsabile della crescita – ribadisce infatti il ministro – concentrandoci sulle emergenze ...