Gianlorenzo Blengini | “Peccato per l’epilogo | fatti errori pesanti”

(Di martedì 2 maggio 2023) Parlare di una Lube poco concentrata non sarebbe pienamente corretto, ma è inevitabile dire che qualche errore nel corso della partita sia stato commesso. Ciò lo ha riconosciuto anche il tecnico, che è poi intervenuto al termine della gara per commentarla. Ecco dunque quali sono state le sue parole riprese dal sito ufficiale dei marchigiani.: “per, commessi” (Crediti foto: Lube Civitanova Twitter)La Lube non è partita con il piede giusto, anche se tanto questi playoff sono stati finora all’insegna delle rimonte. Una rimonta tentata anche all’interno del match di ieri, ma che sfortunatamente non è andata a buon fine. Così ha parlato il tecnico...

Amarezza nei commenti dei protagonisti della Lube dopo la sconfitta contro Trento in Gara 1 della Finale Scudetto. "Peccato per l'epilogo, perché penso ci siano stati dei temi abbastanza chiari nello sviluppo della partita. Il primo è sicuramente quello che riguarda il servizio."

Pallavolo, Itas Trentino-Lube Civitanova 3-1: i gialloblù vincono la gara 1 della Superlega maschile RaiNews

L’Itas vince il primo parziale, poi perde Lisinac nel secondo set e subisce l’aggancio della Lube, ma si dimostra una squadra coriacea. Civitanova mette in grossa difficoltà i rivali nel terzo atto, m ...TRENTO- Non inizia nel migliore dei modi per la Lube Volley Gara 1 della Finale Scudetto di Superlega Maschile. Il primo atto, infatti, se lo è aggiudicato l'Itas Trento capace di ...