(Di martedì 2 maggio 2023) L'ex ciclista sarà la prima donna a seguire per la RAI ild'Italia in. 'Racconterò i dettagli della corsa da una prospettiva unica' (di Elisabetta ...

L'ex ciclista sarà la prima donna a seguire per la RAI il Giro d'Italia in moto. 'Racconterò i dettagli della corsa da una prospettiva unica' (di Elisabetta ...A loro, si aggiungerà il commento dalla corsa con due cronisti in moto, conche affianca Stefano Rizzato. Cairo: presenti in 200 paesi 'E' una bellissima cosa aver rinnovato il rapporto ...Testimonial di questa prima edizione de La Favolosa è(nella foto), ex ciclista campionessa d'Italia su strada nel 2012 e oggi opinionista e commentatrice del Giro d'Italia su Rai Sport.

Giada Borgato: "Il Giro in moto, un'emozione fortissima" Gazzetta

